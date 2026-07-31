“80 Voglia di Puglia”, Una notte di food e musica al Capolinea Beach il 6 Agosto

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Il Capolinea Beach si prepara ad ospitare un evento imperdibile giovedì 6 agosto alle ore 20:00. L’evento, intitolato “80 Voglia di Puglia“, è una serata pensata per celebrare il meglio della regione Puglia attraverso un connubio di sapori autentici, ottimo vino e la musica iconica degli anni ’80 e ’90. L’appuntamento è al Capolinea Beach sul Lungomare del Sole 143, a Manfredonia (FG).

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Un viaggio tra Musica e Buon cibo

L’atmosfera della serata sul lungomare sarà animata dalle grandi hit che hanno fatto la storia della musica. Grazie alla presenza della disco band “The Family Affair” che farà ballare tutti sulle Hit degli anni 80 e 90. A seguire, l’intrattenimento continuerà con un imperdibile DJ Set.

Opzioni di Ingresso e Menù

L’evento è accessibile tramite l’acquisto di un ticket di ingresso, con due formule pensate per adulti e bambini:

Ticket Degustazione a 25€ . (Il biglietto offre un percorso di gusto comprensivo di 4 portate food e 2 calici di vino) Bruschetta con cozze. Pasta alla crudaiola. “L’angolo del casaro”. Gelato di Tommasino 2 Calici di Vino

. (Il biglietto offre un percorso di gusto comprensivo di 4 portate food e 2 calici di vino) Ticket Baby a 15€. (3 portate food + 1 bevanda analcolica)

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