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Manfredonia, La Marca annuncia la riduzione degli abbonamenti dei parcheggi

Parcheggi: tariffe più basse, più servizi e nessun costo aggiuntivo per i cittadini

Abbiamo approvato il nuovo piano dei parcheggi a pagamento con un obiettivo preciso: rendere il servizio più equo, più conveniente e più efficiente, senza gravare sulle casse comunali e senza determinare minori entrate per l’Ente.

Le novità sono importanti.

Tariffe e abbonamenti ridotti

Abbiamo rivisto al ribasso il costo degli abbonamenti:

• Abbonamento mensile senza limiti di zona: da 90 € a 60 €

• Abbonamento mensile per singola zona: da 70 € a 35 €

• Abbonamento annuale residenti nella propria zona: da 300 € a 50 €

• Nasce il Green Pass per veicoli 100% elettrici: 200 € l’anno, una misura che prima non esisteva.

Più tutele per i cittadini

Abbiamo previsto:

6 nuovi stalli rosa dedicati alle donne in gravidanza e ai genitori con bambini fino a due anni, in prossimità di alcune farmacie cittadine.

Un pass con esenzione dal pagamento per un’ora destinato ai medici di medicina generale e ai pediatri convenzionati ASL.

Un servizio finalmente completo e regolare

Il piano conferma i 2.370 stalli previsti dalla gara. Per quanto riguarda gli stalli demaniali, ne sono stati attivati soltanto 100 dei 389 previsti, quelli già tracciati sul lungomare di Siponto. Questo significa che gli stalli blu oggi presenti sono inferiori al numero massimo previsto.

Abbiamo inoltre risolto una criticità che si trascinava dal 2022. Con la delibera di Giunta n. 88 del 12 dicembre 2024 abbiamo disposto l’apertura di un conto corrente dedicato, intestato al Comune, sul quale confluiscono tutte le entrate del servizio parcheggi, adempiendo a quanto richiesto dalla Corte dei Conti e garantendo maggiore trasparenza nella gestione.

Come richiedere i nuovi abbonamenti

Dal 3 agosto al 3 settembre sarà possibile presentare domanda presso gli uffici Publiservizi, in Corso Roma 13, oppure tramite PEC.

Per gli abbonamenti a numero limitato, l’assegnazione avverrà secondo l’ordine di arrivo delle richieste protocollate. Per tutte le altre tipologie, il rilascio sarà immediato.

Continuiamo a lavorare per una città più organizzata, con servizi migliori e scelte che mettono al centro le esigenze dei cittadini.