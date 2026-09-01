Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, Caregiver familiari, slitta l’apertura della piattaforma

L’Ambito Territoriale di Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Zapponeta informa i cittadini interessati che, a causa di alcuni problemi tecnici, la piattaforma per la presentazione delle domande relative al contributo una tantum per i caregiver familiari non sarà attivata nella giornata di oggi, 1° settembre 2026, come inizialmente previsto in via indicativa.

L’apertura è prevista nei prossimi giorni e sarà cura dell’Ambito Territoriale comunicare con adeguato anticipo la data e l’orario esatti di attivazione della piattaforma, attraverso i canali istituzionali dei quattro Comuni.

Si invitano pertanto i cittadini a non preoccuparsi e ad attendere le prossime comunicazioni ufficiali: la procedura a sportello non è ancora iniziata e, di conseguenza, nessuna domanda può essere al momento presentata.

Ci scusiamo per il disagio e ringraziamo per la collaborazione.