Manfredonia, Caregiver familiari, slitta l’apertura della piattaforma
Manfredonia, Caregiver familiari, slitta l’apertura della piattaforma
L’Ambito Territoriale di Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Zapponeta informa i cittadini interessati che, a causa di alcuni problemi tecnici, la piattaforma per la presentazione delle domande relative al contributo una tantum per i caregiver familiari non sarà attivata nella giornata di oggi, 1° settembre 2026, come inizialmente previsto in via indicativa.
L’apertura è prevista nei prossimi giorni e sarà cura dell’Ambito Territoriale comunicare con adeguato anticipo la data e l’orario esatti di attivazione della piattaforma, attraverso i canali istituzionali dei quattro Comuni.
Si invitano pertanto i cittadini a non preoccuparsi e ad attendere le prossime comunicazioni ufficiali: la procedura a sportello non è ancora iniziata e, di conseguenza, nessuna domanda può essere al momento presentata.
Ci scusiamo per il disagio e ringraziamo per la collaborazione.