Presto un murales ed un parco giochi in memoria di Umberto, grazie all’impegno degli SCAMU e della famiglia

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MANFREDONIA – Presto Manfredonia avrà un nuovo supereroe che guarderà la città dall’alto per proteggerla. E’ la dolcissima idea degli SCAMU e della Famiglia di Umberto Leone per omaggiare il suo ricordo.

L’associazione SCAMU è composta da volontari che da anni si adoperano in città per dare un messaggio di vicinanza ai piu piccoli, a chi soffre, a chi ha delle sfide importanti da affrontare. I supereroi sono persone comuni che durante il giorno affrontano la loro vita e le loro difficoltà, ma all’improvviso decidono di indossare i panni dei supereroi per portare il sorriso ai piu piccoli, a chi ha bisogno di un messaggio di speranza. Di questa grande famiglia degli Scamu faceva parte anche Umberto Leone prematuramente scomparso lo scorso gennaio dopo una lunga lotta. Umberto per tutti era Robin, quel supereroe che come diceva Cesare Cremonini, nessuno vuole indossare. Forse perchè non ha la fama di Batman o Spiderman. Ma forse è proprio quello il messaggio che ci ha lasciato Umberto, Robin è chiunque. Tutti possiamo essere Robin, non si ha bisogno per essere eroi di mostrarsi o apparire. Di indossare la maschera di Batman o chi altro. Si può essere supereroi anche nei piccoli gesti, nelle piccole cose. Proprio come Umberto.

Da quel Gennaio gli Scamu hanno rafforzato il loro impegno, concentrandosi sempre piu su chi come Umberto sta affrontando una dura battaglia. Questo forte impegno in questi giorni sta mostrando i primi frutti. In queste ore è iniziata la realizzazione di un murales, sul palazzo in Via Andrea Cesarano (nei pressi del cimitero) un murales che raffigura proprio Umberto ed il suo Robin.

Ma non finisce qui. Grazie all’impegno della Famiglia di Umberto e al supporto prezioso degli SCAMU, verrà restaurato e portato a nuovo il Parco Giochi di Via Andrea Cesarano, ormai abbandonato da un pò. Sono già iniziati i lavori per il recupero. Gli Scamu hanno raccolto fondi privati per portarlo a nuovo e renderlo nuovamente fruibile. Non manca molto e verrà donato alla città un nuovo spazio per i bambini.

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