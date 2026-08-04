Tutto per la mia famiglia 2, quando inizia la seconda stagione su Canale 5

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L’attesa è finita: Tutto per la mia famiglia 2 arriva su Canale 5 da martedì 4 agosto, pronta a riportare sullo schermo le emozioni e i colpi di scena che hanno conquistato il pubblico nella prima stagione. La serie turca, conosciuta con il titolo originale Kardeşlerim, torna con nuovi episodi in prima visione e una programmazione estiva che accompagnerà gli spettatori ogni giorno. Le vicende della famiglia Eren ripartono da dove si erano interrotte, tra ingiustizie, amori e segreti destinati a cambiare tutto.

Ma quando andrà in onda la seconda stagione? Quali saranno gli orari su Canale 5? E cosa succederà nel primo episodio?

Tutto per la mia famiglia 2: data di inizio e programmazione su Canale 5

La seconda stagione di Tutto per la mia famiglia debutta ufficialmente martedì 4 agosto alle 17:15 su Canale 5. Gli episodi andranno in onda dal lunedì al venerdì alle 17:15, mentre nel weekend la serie continuerà alle 17:45, per tutta l’estate. Un appuntamento quotidiano che conferma il successo del prodotto turco, ormai diventato uno dei titoli più seguiti del pomeriggio Mediaset.

Chi non riuscirà a seguire la diretta potrà recuperare ogni episodio in streaming gratuito su Mediaset Infinity, dove la serie è disponibile anche on demand insieme a contenuti extra e clip dedicate ai protagonisti. La scelta di mantenere la fascia pomeridiana conferma la volontà di Canale 5 di consolidare il pubblico affezionato alle soap turche, che negli ultimi anni hanno conquistato anche gli spettatori italiani con trame intense e personaggi indimenticabili.

Come finisce la prima stagione e da dove riparte la seconda

La prima stagione si era chiusa con un finale drammatico: Kadir viene arrestato con l’accusa di rapina e tentato omicidio, mentre la famiglia Eren subisce un nuovo colpo quando Hilmi li sfratta dalla loro casa. Orhan e Sengul, disperati, sono costretti a mandare Asiye, Omer ed Emel in orfanotrofio per garantire loro un tetto. Nel frattempo, Tolga rivela la verità sull’incidente: è stato Akif a sparare a Erhan e a incastrare Kadir. Un finale che lascia aperte molte domande: Doruk denuncerà suo padre o salverà il fratello della ragazza che ama?

La seconda stagione riparte proprio da qui. Kadir è in prigione e deve affrontare le prepotenze del bullo Resat, mentre i suoi fratelli cercano di adattarsi alla vita in orfanotrofio, dove le ragazze subiscono gli attacchi di Cemile. Doruk affronta Akif, accusandolo di aver sparato a Erhan e di aver incastrato Kadir. Tolga, approfittando della situazione, ricatta Akif per farsi riammettere a scuola. Un intreccio di tensioni e sentimenti che promette di rendere la nuova stagione ancora più intensa.

Tutto per la mia famiglia 2: cosa aspettarsi dai nuovi episodi

La seconda stagione di Tutto per la mia famiglia si prepara a esplorare nuove dinamiche familiari e sentimentali. Il rapporto tra Doruk e Asiye sarà messo alla prova dalle scelte di Akif, mentre Omer e Emel cercheranno di mantenere viva la speranza nonostante le difficoltà. Kadir, in carcere, dovrà dimostrare la propria innocenza e affrontare un percorso di crescita personale che lo porterà a confrontarsi con il suo passato.

La serie continua a raccontare con realismo e sensibilità la forza dei legami familiari, la lotta contro le ingiustizie e la capacità di rialzarsi anche dopo le cadute più dure. Con un cast confermato e nuovi personaggi pronti a entrare in scena, Kardeşlerim promette di regalare un’estate di emozioni, colpi di scena e momenti indimenticabili.