Tutto il meteo della settimana: torna l’estate ‘africana’

Tratto da 3BMeteo:

Lunedì e martedì al Sud e in Sardegna in prevalenza soleggiato, salvo variabilità diurna in Appennino. Temperature in aumento, punte di 36°C su Tavoliere, Materano e zone interne della Sardegna, anche superiori sulla Sicilia orientale.

Mercoledì temperature in ulteriore aumento, punte di 38/39°C su Tavoliere delle Puglie e Sicilia interna.

Lieve cedimento dell’anticiclone giovedì per il passaggio di un fronte da nordovest che provocherà un’intensificazione dell’instabilità dal Nordest verso le regioni adriatiche, ad esclusione di quelle più meridionali. Atteso inoltre un certo ridimensionamento delle temperature su tutta Italia, ma già da venerdì l’anticiclone potrebbe tornare a rinforzare, favorendo condizioni più stabili. Si tratta però di una tendenza che deve essere confermata, vista la distanza temporale.