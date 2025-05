[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tutto il maltempo previsto nella prossima settimana

Nella prossima settimana torna il maltempo. Lo scrive IlMeteo.it

Il maltempo non molla la presa sull’Italia: ancora piogge e forti temporali in arrivo nel corso della prossima settimana, scrive il sito meteo.

La settimana si aprirà Lunedì 12 Maggio subito nel segno dell’instabilità. Tutta colpa del flusso perturbato Atlantico che a più riprese spingerà fronti temporaleschi verso il bacino del Mediterraneo e l’Italia provocando non poche precipitazioni. Massima attenzione in particolare durante le ore pomeridiane sulle pianure del Nord e sulle aree interne del Centro-Sud (le celle temporalesche potrebbero estendersi alle vicine pianure e alle coste) dove sono attesi i temporali più forti: a causa della tanta energia in gioco (umidità e calore nei bassi strati dell’atmosfera) e dei forti contrasti tra masse d’aria completamente diverse, si verranno a creare le condizioni ideali per forti grandinate, anche di medio/grosse dimensioni. Visto il tipo di configurazione che si andrà a disegnare a scala emisferica le condizioni meteo si manterranno molto instabili anche nel corso delle giornate di Martedì 13 e Mercoledì 14 Maggio con ancora il rischio elevato di temporali.

Gli ultimi aggiornamenti hanno confermato la formazione dal 14-15 Maggio di un TLC (tropical Like Cyclone): si tratta di un ciclone potentissimo,dalle caratteristiche tropicali per via della sua struttura. Questa temibile macchina atmosferica rischia di provocare venti tempestosi ad oltre 100 km/h e precipitazioni alluvionali con cumulate di oltre 150 mm in poco tempo, in particolare al Sud e sulle due Isole Maggiori. Questa ipotesi andrà seguita con particolare attenzione.