Tutti i temporali di oggi e domani: dove pioverà?

Nella mattinata di oggi rovesci e temporali saranno presenti tra l’Appennino Tosco-Emiliano e Umbro-Marchigiano. Rovesci anche nelle aree interne del Lazio e dell’Abruzzo, sul resto d’Italia fenomeni meno probabili o assenti.

Dal pomeriggio, invece, temporali su Marche, Umbria, Lazio (con possibile interessamento almeno in parte della città di Roma). Temporali anche in Abruzzo e sulla Puglia con qualche sconfinamento lungo la fascia costiera, per il resto temporali meno probabili o assenti.

Poi dalla mattinata di domani la goccia fredda si posizionerà poco a nord della Sicilia. Avremo temporali nel braccio di mare compreso tra le due Isole Maggiori. Temporali anche sulla Sardegna meridionale, la Sicilia orientale, la Calabria Tirrenica, la Campania, parte della Lucania e sul Lazio.

Lo scrive MeteoLive.it.