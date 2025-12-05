[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Tutti a bordo con la Lega Navale, nessuno escluso”

Nella settimana che va, da domenica 7, a domenica 14 dicembre 2025, i soci della Lega Navale di Manfredonia, volontariamente e gratuitamente, metteranno a disposizione le loro barche per delle brevi uscite in mare con delle persone affette da disabilità.

Tale iniziativa rientra nella campagna nazionale “Tutti a bordo con la Lega Navale, nessuno escluso”, nell’ambito delle finalità della “Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità”, e mira a porre in evidenza il contributo dell’associazione nel campo dell’inclusione sociale e in particolare nella promozione della nautica solidale e inclusiva, con l’obiettivo di avvicinare senza barriere al mare le persone con diverse tipologie di disabilità (fisiche o motorie, intellettive, psichiche e sensoriali).

A completamento e integrazione, saranno svolte, anche altre attività a terra presso le sedi nautiche, riguardo alla pratica sportiva di vela, canoa/kajak, nuoto e pesca sportiva, oltre che presso le sedi sociali, attività d’informazione, incontri e workshop, con focus il superamento a contatto con l’acqua delle barriere fisiche e culturali sulle disabilità, e la piena integrazione delle persone con disabilità nelle attività associative della LNI, anche in collaborazione con scuole, istituzioni e associazioni locali.

Inoltre in occasione di questi interventi pubblici aperti a tutta la cittadinanza, sarà illustrata la storia della Lega Navale Italiana e della Sezione, parlando delle aree della nostra missione istituzionale (cultura, sport e formazione, solidarietà e ambiente) e delle iniziative svolte dalla Sezione nell’ambito del sociale e dell’avvicinamento di tutti al mare senza barriere né discriminazioni.

Come pure saranno Illustrati i progetti e le attività che la Sezione svolge nel sociale, parlando di progetti/iniziative portati avanti nelle diverse sedi con particolare riguardo ai più fragili e in favore dell’inclusione sociale e del contrasto attivo a ogni tipo di discriminazione, sopruso o violenza contro le donne, lanciando come messaggio quello della cultura marittima come portatrice di valori di rispetto, altruismo, solidarietà e inclusione. Tutto questo riassunto nella presentazione ai soci e al pubblico della “Carta dei valori” della Lega Navale Italiana e il “Ventalogo del Mare” LNI-Marevivo;

Con queste attività, da parte dei soci della Lega Navale di Manfredonia, oltre ad offrire un sostegno morale ai disabili, “legandole” ai valori del mare e della LNI, si vuole anche promuovere un messaggio di sensibilizzazione rivolto a tutta la cittadinanza e alle istituzioni pubbliche.

L’evento vede anche il patrocinio di: GARANTE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ della CITTA’ di MANFREDONIA, ANFASS Manfredonia, ANDOS Foggia, ASD Pesca Senza Barriere Manfredonia, Associazione Nazionale Marinai d’Italia Manfredonia, LIONS Club Manfredonia Host 1968.

Lega Navale Italiana – Sezione di Manfredonia