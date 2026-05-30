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Tutte le squadre aventi diritto a partecipare alla Serie D 2026/27 in Puglia, Campania e Basilicata
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Tutte le squadre aventi diritto a partecipare alla Serie D 2026/27 in Puglia, Campania e Basilicata
Fonte: Notiziario Calcio
Basilicata: Francavilla, Melfi
Campania: Afragolese, Ebolitana, Gelbison, Ischia, Nocerina, Paganese, Palmese 1914, Pompei, Real Forio, Real Normanna, Sarnese, SS Nola 1925
Puglia: A.C Nardò, Bisceglie, Brindisi, Citta di Fasano, Fidelis Andria, Foggia, Gravina, Manfredonia, Martina, Virtus Francavilla