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Tutta l’Italia Medievale si unisce e rivive a Pietramontecorvino

Sbandieratori e musici dalla Sicilia, banchi rievocativi da Napoli, gruppi da Puglia e Abruzzo

Dal 10 al 13 settembre, il borgo antico diventa ‘patria’ di storici, musicisti e narratori medievali

Video-contributi di Barbero e Cardini, tavola rotonda in presenza con i più importanti medievisti

Lo spettacolo di fuoco alla Torre Normanna, i giochi del palio medievale, i sapori del tempo che fu

PIETRAMONTECORVINO (FG) – Sbandieratori e musici da Oria (Brindisi), Piazza Armerina (Enna), Lucera, Torremaggiore, Bitritto; gruppi storici dall’Abruzzo e da tutta la Capitanata, banchi di rievocazione da Napoli e poi, ancora, storici, cantanti, attori e musicisti da tutta Italia: dal 10 al 13 settembre, l’Italia Medievale torna e rivive a Pietramontecorvino, nell’antichissimo quartiere di Terravecchia, all’ombra dell’imponente e perfettamente conservata Torre Normanna che domina il sontuoso Palazzo Ducale simbolo del borgo. Dal 10 al 13 settembre, infatti, il paese, riconosciuto dall’Anci come uno de “I Borghi più belli d’Italia” e premiato dal Touring con la “Bandiera Arancione”, ospiterà prima il Festival Internazionale dei Templari poi, sabato 12 e domenica 13 settembre, compirà un viaggio indietro nel tempo con la trentanovesima edizione di “Suoni, Sapori e Colori di Terravecchia”.

I TEMPLARI. Il Festival dedicato ai “cavalieri del Tempio” è diretto da Gian Piero Alloisio, cantautore, drammaturgo e produttore italiano che ha collaborato con Giorgio Gaber e Francesco Guccini, è da Simonetta Cerrini, una delle maggiori studiose dei Templari. Si terrà nel Palazzo Ducale di Pietramontecorvino. La prima giornata, giovedì 10 settembre, inizierà con un’escursione storico-naturalistica su “I Cammini del Tempio – La via dell’acqua”. Alle 18, l’apertura delle porte del borgo medievale sarà annunciata con uno spettacolo di musici e sbandieratori. Alle 18.30, nella Chiesa Badiale, la Lectio Magistralis di Simonetta Cerrini su “La Passione dei Templari”. Dalle ore 21, la cena medievale presso “La Locanda del Borgo”. Dalle 22.30, nella Chiesa Badiale, il “Concerto al buio” per pianoforte e violino con musiche inedite del Maestro Franco De Feo e Nunzio Balestrieri.

Venerdì 11 settembre, la giornata sarà aperta alle 10 dalle visite guidate nel quartiere medievale di Terravecchia. Alle 18.30, la tavola rotonda su “I Templari, Francesco, la Puglia e la Capitanata” moderata da Simonetta Cerrini, con i video-contributi di Alessandro Barbero e Franco Cardini, mentre alla tavola rotonda in presenza interverranno ricercatrici, docenti e studiosi delle università di Bologna, Foggia e del Salento.

SUONI, SAPORI, COLORI DI TERRAVECCHIA. Sabato 12 e domenica 13 settembre, il Medioevo rivivrà grazie a performance, epiche battaglie, il palio dei quartieri e i sapori del tempo che fu nel percorso tra vie, archi e slarghi di Terravecchia. Il programma dettagliato, con gli orari del corteo e delle rievocazioni storiche e gli spettacoli è consultabile sulla pagina fb ufficiale https://www.facebook.com/pietramontecorvinoproloco. Particolarmente suggestivo, sabato 12, a mezzanotte, il “Gran spettacolo di fuoco alla Torre Normanna” con “Il rogo del Cavaliere Templare”. Domenica 13, alle ore 17, la “Disfida del Borgo”: le tre porte del Borgo Antico si sfideranno attraverso una serie di giochi medievali per la conquista del palio. Anche domenica, come nella prima delle due serate di “Suoni, Sapori, Colori di Terravecchia”, i sapori di un tempo saranno protagonisti con degustazioni lungo tutto l’itinerario medievale. Il Festival, che fa parte della Templars Heritage Route European Federation (ThREF), è prodotto da ATID, diretta da Gian Piero Alloisio, e dalla Proloco di Pietramontecorvino, in collaborazione con il Comune di Pietramontecorvino e col patrocinio dell’Università degli Studi di Foggia.