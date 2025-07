[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tutta l’aria fresca in arrivo nella mappa di MeteoPuglia

#FORZA signori ancora qualche ora di sacrificio, domani sera già si cambierà registro. Previsto un crollo termico fino a 10 gradi in meno rispetto ad oggi entro domenica . Si comincerà già domani in tarda mattinata per la Puglia settentrionale a seguire il resto della regione. Pronto ad entrare il #maestrale sul versante adriatico che ruoterà a #tramontana sul versante ionico. Ritorna l’estate mediterranea, ritornano le possibilità di isolati temporali di calore nelle ore centrali per adesso solo sui settori settentrionali pugliesi. Ritorna il piacere di un’estate calda senza eccessi e fresca durante la serata… are you ready?

La mappa riportata è la variazione termica a 1.500 metri prevista per le prossime 24 ore.