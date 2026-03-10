Sport Manfredonia
Turno infrasettimanale per l’Under 19 del Manfredonia Calcio
Torna in campo la formazione Juniores Nazionale del Manfredonia Calcio 1932. Domani, mercoledì 11 marzo, i biancocelesti ospiteranno il Gravina allo stadio “Miramare” per il turno infrasettimanale di campionato.
Il Manfredonia, attualmente a quota 19 punti, cerca il riscatto immediato dopo la sconfitta esterna contro il Sambiase. Di fronte troverà il Gravina, quinto in classifica a quota 34 punti, reduce dal turno di riposo e voglioso di difendere il piazzamento play-off.
Un match fondamentale per riprendere la marcia e muovere la classifica in questo finale di stagione.