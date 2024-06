Turno di ballottaggio, ecco come e quando si vota

Domenica 23 (dalle ore 7.00 alle ore 23.00) e lunedì 24 giugno (dalle ore 7.00 alle ore 15.00) gli elettori dei comuni interessati (8 in Puglia, 3 in provincia di Foggia), sono chiamati alle urne per il turno di ballottaggio.

Lo scrutinio avrà inizio dalle ore 15 di lunedì 24 giugno.