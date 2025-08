Turismo a Manfredonia in Crescita, +23% di presenze turistiche nel primo semestre 2025

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia cresce in termini di presenze turistiche, conferma il trend positivo con un dato importante, +23% nelle presenze turistiche nel primo semestre del 2025 un dato in forte crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I dati, certificati dall’Osservatorio statistico di PugliaPromozione, sono inequivocabili e segnano un passaggio da 41.147 presenze nel 2024 a ben 50.832 nel 2025.

Questo risultato straordinario non è solo un numero, ma un chiaro segnale della rotta che la città deve seguire. La città investe nel turismo con eventi e sempre più attenzioni per la cura della città. Una città che negli ultimi mesi purtroppo ha dovuto combattere contro Incendi, rotture di Fogne e altre situazioni che sicuramente non giocano a favore dell’immagine turistica della città. Ma i dati sono inequivocabili La città ha scelto di investire nel turismo. C’è una domanda in crescita da parte di turisti che cercano esperienze uniche e ben organizzate, e la città ha il dovere di rispondere con azioni concrete e mirate.

Questo dato è anche frutto di un controllo piu serrato sulle attività ricettive di Manfredonia che pian piano si stanno adeguando alle nuove regolamentazioni in materia di ricezione turistica, in primis alla registrazione della struttura al CIN che è un registro nazionale delle strutture ricettive. Proprio questa Mattina, Matteo Gentile assessore alle attività del Comune di Manfredonia, che incita a “Regolarizzare la propria posizione” proprio in termini di registrazione di B&B, Hotel e Case Vacanze. Il motivo è ovviamente quello di poter monitorare meglio di afflussi turistici in modo da poter investire in maniera piu oculata. Un motivo altrettanto importante è quello di poter aumentare l’entrata di risorse dalla Tassa di Soggiorno da poter immediatamente reinvestire nell’ambito della promozione e dell’offerta turistica della città. Spesso gli stessi albergatori, o possessori di B&B non si rendono conto di quanto sia importante richiedere e versare la tassa di soggiorno. Maggiori risorse permettono maggiori investimenti.

Unire le Forze per il Futuro di Manfredonia, si riparte con il Manfredonia Festival

Questo successo numerico deve fungere da catalizzatore per un’azione congiunta e strategica. Gli assessorati alla Cultura, Turismo, Attività Produttive e Ambiente hanno già da questa estate unito le risorse, ognuno nel proprio ambito, con l’intento di offrire alla città ed ai turisti un piano di eventi adeguato. Con capofila l’assessorato alla Cultura, Maria Teresa Valente e l’apporto dei suddetti assessorati, sono stati spesi 213.895 euro totali, una somma che non si spendeva per l’estate manfredoniana da tempo ( o forse non si è mai spesa! ndr). Un grande piano di eventi da Giugno a Settembre, che ha dato programmazione all’estate e slancio a nuove importanti eventi che ci auguriamo possano diventare ciclici, come DivinCastello nel fossato del Castello, Fichi di Puglia in Piazza Duomo, le notti Bianche a Siponto, il Jazz Festival, Manfredonia Classica ed il ritorno del Mangiamare e tantissimi altri. (scoprite l’elenco completo). Un piano che come spesso accade non incontra il gusto di tutti, ma sicuramente un grandissimo lavoro ed un grande punto di ri-partenza. Pesano nel programma la completa assenza di nomi di rilievo nazionale, (oltre a Gigi D’alessio lo scorso Maggio per il Tour di Battiti e Mezzanotte, Bertoli e Gualazzi per la prima edizione di “Rive d’autore”. Pesa un pò l’assenza di spese di promozione della città e del Festival, si potrebbe promuovere e comunicare le bellezze del territorio e anche dei singoli eventi quotidiani che animano la città. Attenzione, precisiamo che avviene la comunicazione costantemente ed in maniera efficace tramite le pagine ufficiali del Comune di Manfredonia. Sicuramente un ottimo e costante lavoro di comunicazione tramite i mezzi ufficiali, ma che manca di comunicazione esterna, su testate gionalistiche, riviste, affissioni e social, un piano che per il futuro sarà necessario per far arrivare a tutti la meta turistica “Manfredonia”. Ma pensiamo a cosa c’è, anzichè a cosa sarebbe potuto essere, una pianificazione cosi non si vedeva da tempo ed è un ottimo punto, godiamoci ciò che è stato fatto con grande impegno. Per il futuro è fondamentale creare tavoli di confronto permanenti che vedano la partecipazione di tutti gli attori chiave: politica, imprenditoria turistica e non, mezzi di comunicazione, cittadini e chiunque creda nello sviluppo di Manfredonia. Una rete strutturata, una strategia chiara e una visione condivisa sono essenziali per capitalizzare questo slancio positivo. I cittadini e gli imprenditori hanno voglia di partecipare e sentirsi partecipi.

Purtroppo, come Francesco Schiavone (assessore alle opere pubbliche e turismo della città di Manfredonia), ha avuto modo di scrivere sui suoi social, non mancano i soliti detrattori, pochi individui che, con arroganza e disfattismo costante, continuano a denigrare la città. L’assessore dice loro: “state perdendo tempo! L’amministrazione, guidata dalla sindaca La Marca, prosegue il suo lavoro con passione e visione, come ha fatto fin dal primo giorno.”

La Strada è Tracciata: Lavoro, Passione e Legalità

Come lo stesso Ass. Schiavone scrive sui suoi social “L’impegno per il futuro di Manfredonia è concreto. Si sta lavorando a più mani alla stesura del Piano Strategico del Turismo e della Cultura, un documento fondamentale per guidare lo sviluppo. La città sarà presentata al mondo attraverso la partecipazione a fiere di settore, promuovendo il suo ricco patrimonio culturale e i suoi grandi eventi. Parallelamente, si lavorerà incessantemente per migliorare le infrastrutture, rendendo Manfredonia più decorosa, accogliente e attrattiva per i visitatori.”

Prosegue: “È in atto un cambiamento profondo, non solo strutturale ma anche culturale e mentale. Un cambiamento che, forse, spaventa chi è abituato a deturpare la città, non solo con i rifiuti ma anche con le parole. Questo nuovo corso escluderà chi non vuole remare nella stessa direzione.” Per il momento godiamoci questo importantissimo risultato, gettando le basi per il futuro.

Ecco i dati di PugliaPromozione del primo Semestre del 2025: