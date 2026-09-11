Turisti francesi bloccati sul gommone a Mattinatella, soccorso Capitaneria di Porto di Manfredonia
Turisti francesi bloccati sul gommone a Mattinatella, soccorso Capitaneria di Porto di Manfredonia
Si sono concluse in tarda serata le operazioni di soccorso effettuate dai militari della Capitaneria
di Porto di Manfredonia, sotto il coordinamento del 6° MRSC (Maritime Rescue Sub Centre)
della Direzione Marittima di Bari, in favore di due turisti francesi rimasti bloccati, a seguito dello
spiaggiamento del loro gommone in località Mattinatella nel Comune di Mattinata.
La segnalazione, pervenuta alla Sala Operativa della Guardia Costiera da parte del responsabile
di un’attività di noleggio presente nel porto di Mattinata, riferiva della presenza di due persone
rimaste bloccate sotto la falesia di Cala della Pipa in località Mattinatella.
I due naufraghi, in evidente stato di paura, chiedevano aiuto, risultando impossibilitati a lasciare
autonomamente l’area del naufragio, raggiungibile esclusivamente via mare e irraggiungibile da
terra.
Sul posto dirigevano due unità navali, unitamente a una pattuglia via terra, per raggiungere e
prestare soccorso ai malcapitati.
Le operazioni di recupero, una volta giunti sul posto, si presentavano particolarmente complesse
a causa delle condizioni meteomarine avverse, caratterizzate da forte risacca e limitata visibilità.
I militari della Guardia Costiera riuscivano comunque a raggiungere i due turisti che, una volta
assicurati mediante un salvagente, venivano tratti in sicurezza a bordo dell’unità navale e
successivamente accompagnati presso il porto di Mattinata.
Ad attenderli in banchina vi era un mezzo del servizio 118, pronto a fornire loro la necessaria
assistenza sanitaria. Gli operatori ne verificavano le condizioni di salute, che risultavano buone,
fatta eccezione per il forte spavento.
Le cause dell’incidente sono attualmente al vaglio dei militari della Guardia Costiera che, in
qualità di autorità competente allo svolgimento delle inchieste sui sinistri marittimi, procederanno
con le attività di indagine finalizzate ad accertare l’esatta dinamica e le cause dello stesso.