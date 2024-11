TURISMO DEL MARE, AVVISO PUBBLICO PER VEICOLARE IL BRAND PUGLIA

Sono disponibili € 200.000 per progetti da presentare entro il 25 novembre

Protesa nel cuore del Mediterraneo, con 800 km di costa e i due Mari Adriatico e Jonio che la circondano, la Puglia è senz’altro il posto giusto per il turismo del mare. L’obiettivo dell’Avviso pubblicato dall’Agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione è proprio l’acquisizione di servizi di comunicazione e promozione del brand Puglia nell’ambito del “Maritime Tourism” per l’annualità 2024 e 2025.

“Proseguiamo con le attività di comunicazione in ambito di turismo marittimo, coinvolgendo la crocieristica e il turismo nautico, componenti centrali del prodotto turistico legato al mare – dice Gianfranco Lopane, assessore al Turismo della Regione Puglia – . Le azioni intraprese con il precedente avviso hanno permesso di raggiungere oltre 7 milioni di persone. La newsletter dedicata alla Puglia ha coinvolto più di 2 milioni di utenti, generando oltre 60mila visite alla landing page regionale attraverso i portali ufficiali delle compagnie di crociera. E ancora, a bordo delle navi, la promozione ha incluso video nelle cabine, menù ispirati alla tradizione pugliese e depliant informativi, rivolti agli oltre 110mila passeggeri movimentati attraverso gli scali nei nostri porti”.

!Un avviso, dunque, che ha portato notevoli risultati e per questo lo rilanciamo con l’obiettivo di continuare a stimolare il desiderio di viaggio, o di ritorno in Puglia, per chi approda nei nostri porti e si immerge in esperienze uniche nella nostra terra”, prosegue Lopane.

Con il nuovo avviso, il target geografico da intercettare con la comunicazione dovrà essere il viaggiatore nazionale ed internazionale, mediante strumenti mirati, con riferimento a Italia, Germania, Francia, Spagna, Regno Unito, Svizzera, Austria, Paesi Bassi, Grecia, Croazia, Montenegro, Slovenia, Stati Uniti d’America.

“È una opportunità per gli operatori del settore marittimo, attraverso la quale vogliamo rafforzare la centralità della Puglia nel Mediterraneo guardando non solo alla classica utenza europea, ma anche agli Stati Uniti che si collocano al primo posto per il turismo in Puglia – sottolinea Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione – . La comunicazione, promuovendo la Puglia come destinazione marittima, può far conoscere a nuovi potenziali viaggiatori i servizi che il nostro territorio offre. Ogni approdo nei porti turistici pugliesi può essere l’inizio di un viaggio alla scoperta delle zone costiere e interne della Puglia, con i suoi sapori e l’accoglienza che i pugliesi sanno riservare ai viaggiatori, unitamente ad un clima mite tutto l’anno”.

L’Avviso “Maritime Tourism” prevede la possibilità di partecipazione per gli operatori economici sia italiani che residenti e/o stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente in Italia o nei rispettivi Paesi, titolari e/o concessionari, in via esclusiva di spazi pubblicitari e che ricadono in un una delle seguenti categorie. Possono essere compagnie di navigazione per crociere che prevedono l’utilizzo di navi munite di certificato abilitativo all’esercizio dell’attività rilasciato dalle competenti autorità e che abbiano confermato ed attivato, al momento della presentazione dell’offerta, un programma di viaggio con rotte via mare/approdi sul territorio pugliese, con operatività nel 2025. O, ancora, può trattarsi di tour operator che organizzino viaggi-vacanze con catene charter nell’ambito della nautica da diporto che prevedono l’utilizzo di unità da diporto munite di certificato abilitativo all’esercizio dell’attività rilasciato dalle competenti autorità e che abbiano confermato ed attivato, al momento della presentazione dell’offerta, un programma di viaggio con rotte via mare/approdi sul territorio pugliese, con operatività nel 2025.

Le attività dovranno essere realizzate nel periodo compreso tra l’1 febbraio ed il 31 ottobre 2025. La dotazione finanziaria totale è di € 200.000,00 (I.V.A. Inclusa) a valere sull’Asse VI, Azione 6.8. del POC Puglia 2024-2020. La copertura finanziaria è suscettibile di implementazione nella fase successiva, tenendo conto della consistenza dell’interesse manifestato dai soggetti che possono presentare offerte.

Ogni singolo progetto non può superare il valore massimo di € 100.000,00 (I.V.A. Inclusa) e resta suscettibile di riduzione e/o rimodulazione da parte dell’A.Re.T. Pugliapromozione in sede di valutazione.

Le offerte possono essere presentate esclusivamente tramite il format predisposto dall’A.Re.T. (Allegato 1) all’indirizzo pec: valorizzazionepp@pec.it a partire da ora e fino al 25 novembre 2024, ore 14.

Il link diretto all’Avviso è questo https://aret.regione.puglia.it/bandi-e-avvisi/dettaglio/-/asset_publisher/jhLefOyx4KOq/content/id/4797495/avviso-pubblico-maritime-tourism-

Per ulteriori informazioni scrivere a c.antonino@aret.regione.puglia.it oppure f.leone@aret.regione.puglia.it.