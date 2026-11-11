Chi l'ha visto, anticipazioni 11 novembre: il padre di Vincent in studio, novità sui casi Mirella Gregori e Donatella Grosso

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Nuovo appuntamento con Chi l’ha visto?, il programma condotto da Raffaella Griggi in onda mercoledì 11 novembre alle 21.15 su Rai 3. Anche questa settimana la trasmissione porterà all’attenzione del pubblico storie drammatiche, casi irrisolti e nuove testimonianze destinate a riaccendere il dibattito.

Tra i temi principali della serata ci sarà la vicenda di Vincent, il giovane che si è tolto la vita durante una diretta su TikTok dopo essere stato travolto da accuse rivelatesi false. Spazio anche ai casi di Mirella Gregori e Donatella Grosso, due storie che continuano a cercare risposte a distanza di anni. Cosa racconterà il padre di Vincent? Quali novità emergono sul caso Mirella Gregori? E quali interrogativi restano aperti sulla scomparsa di Donatella Grosso?

Chi l’ha visto?: il racconto del padre di Vincent

Uno dei momenti più importanti della puntata riguarderà la vicenda di Vincent, il giovane che si è suicidato durante una diretta social.

A Chi l’ha visto? interverrà il padre del ragazzo, che analizzerà il ruolo avuto dai social network e dalle accuse diffuse online. L’uomo punterà l’attenzione sulle conseguenze che possono derivare dall’anonimato in rete e dalle campagne di odio che spesso colpiscono soprattutto i più giovani.

La trasmissione affronterà così un tema di grande attualità, legato all’impatto che il web può avere sulla vita delle persone.

Nuovi interrogativi sul caso Mirella Gregori

Nel corso della serata Chi l’ha visto? tornerà anche sulla scomparsa di Mirella Gregori.

Dopo il ritrovamento di una botola sotto il bar collegato agli ultimi movimenti della giovane, nuove testimonianze raccolte dalla redazione aggiungono ulteriori elementi di riflessione alla vicenda.

Tra gli interventi in programma ci sarà anche quello della religiosa che preparò Mirella alla comunione. La donna lancerà un nuovo appello affinché le ricerche e gli approfondimenti sul caso non si fermino.

Chi l’ha visto?: il mistero della scomparsa di Donatella Grosso

Ampio spazio sarà dedicato anche alla storia di Donatella Grosso, scomparsa nel nulla ormai da trent’anni.

La donna uscì di casa portando con sé due valigie e da quel momento si persero completamente le sue tracce. Nonostante il tempo trascorso, il mistero resta ancora senza una risposta definitiva.

Nel corso di Chi l’ha visto?, Raffaella Griggi ripercorrerà l’intera vicenda insieme all’inviato Fabrizio Franceschelli, che segue il caso sin dagli inizi. Come sempre non mancheranno inoltre appelli, segnalazioni e richieste di aiuto provenienti dai telespettatori e dalle famiglie ancora alla ricerca della verità.