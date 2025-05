[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tumore al pancreas: la Regione Puglia al lavoro per potenziare la prevenzione e la presa in carico nei soggetti a rischio

Incontro tra assessore Piemontese e vicepresidente della III Commissione Sanità del Consiglio regionale Perrini





Estendere anche al tumore al pancreas le opportunità di prevenzione oggi garantite gratuitamente per il tumore alla cervice uterina, alla mammella e al colon-retto. È l’obiettivo condiviso dal vicepresidente della Regione Puglia e assessore alla Sanità, Raffaele Piemontese, e dal vicepresidente della III Commissione “Assistenza sanitaria e servizi sociali” del Consiglio regionale, Renato Perrini.



“Abbiamo avviato gli approfondimenti necessari per rafforzare la prevenzione nei confronti di una malattia relativamente rara ma con un alto tasso di mortalità – ha dichiarato l’assessore Piemontese – con l’obiettivo di costruire percorsi di sorveglianza mirati per i soggetti ad alto rischio ereditario o familiare”.



Attualmente, lo screening di popolazione per la diagnosi precoce del tumore al pancreas non è incluso nei Livelli Essenziali di Assistenza della Prevenzione, né previsto dal Piano oncologico nazionale. Tuttavia, la Regione Puglia intende integrare il proprio Piano oncologico quinquennale, già approvato dalla Giunta, per progettare e attivare – a partire dal 2026 – un programma di sorveglianza clinica per soggetti ad alto rischio. Tale programma prevederà percorsi specialistici e diagnostici personalizzati, con esami avanzati come risonanza magnetica ed ecoendoscopia, erogati presso centri ad alta specializzazione, in coerenza con i LEA in ambito specialistico.



“In Puglia, come nel resto d’Italia, l’incidenza del tumore al pancreas è purtroppo in crescita, influenzata da fattori come lo stile di vita, l’alimentazione e la predisposizione genetica – ha sottolineato il consigliere regionale Perrini, presidente del Gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale –, per questo ho assunto l’impegno di accompagnare, anche in sede governative e parlamentare, l’azione dell’Assessorato regionale pugliese con una forte opera di sensibilizzazione politica. Ho avuto già modo di illustrare la proposta al sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, che si è detto disponibile a verificarla”.

Nel medesimo quadro di azione strategica, la Regione Puglia avanzerà inoltre la richiesta affinché uno dei propri centri di riferimento entri a far parte della Cabina di Regia nazionale per la realizzazione della rete “Pancreas Unit”, prevista dal Piano oncologico nazionale. Questa rete, basata su un approccio multidisciplinare e sulla centralizzazione delle competenze, è pensata per offrire cure più efficaci e uniformi ai pazienti affetti da neoplasie pancreatiche.