TUCSON PUB MANFREDONIA BATTE FORTITUDO APRICENA 87-52

Alla Palestra di Manfredonia arriva una vittoria per il TUCSON PUB MANFREDONIA, che supera la FORTITUDO BK APRICENA con il punteggio finale di 87-52 al termine di una gara che, per metà partita, è rimasta equilibrata.

Primo quarto

Buon avvio dei padroni di casa, che chiudono avanti 25-17 grazie soprattutto ai 9 punti di Patryk Stankowski, autore di tre triple. La Fortitudo, però, resta in scia mostrando buone soluzioni offensive.

Secondo quarto

Apricena continua a rispondere colpo su colpo e rimane in partita fino all’intervallo, che si chiude sul 40-27. Un parziale di 11-0 consente al Manfredonia di allungare, ma la Fortitudo per due quarti gioca con intensità e determinazione, restando agganciata alla gara.

Terzo quarto

Al rientro dagli spogliatoi cambia l’inerzia: il TUCSON PUB MANFREDONIA trova maggiore continuità offensiva e piazza un parziale di 27-13 che indirizza definitivamente il match (67-40). Protagonista della frazione Ibrahima Malcom Ba con 11 punti.

Ultimo quarto

Nell’ultimo periodo i padroni di casa amministrano il vantaggio fino al definitivo 87-52, con una prestazione complessivamente solida e 12 triple complessive a referto.

Per la Tucson Angel Manfredonia era una gara da portare a casa in qualsiasi modo, una prestazione difensiva che ha visto i locali essere soft nei primi due quarti e stringere i giri della difesa negli ultimi due. Prestazione solida con un buon apporto offensivo.

Testa alla prossima gara che vedrà la Tucson impegnata in casa con la Virtus Altamura.

Tabellini

Tucson Angel Manfredonia

Stankowski 9, Carmone 7, Ciociola F. 20, Prencipe G., Ba 16, Vuovolo 4, Grasso20, Ciociola A 8, Guerra, Marzulli 3, Bottalico, Piemontese.

FORT. APRICENA

Cappella, Mecci 10, Ferrara Ferrara A 3, Ferrara Ferrara L, Tarantella 1, De Letteriis 12, Carriera 14, Di Lella, Cavallo 2, Di Santo 3, D’uffizzi 7, Rinaldi.