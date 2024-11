TUCSON ANGEL MANFREDONIA QUARTA VITTORIA E PUNTEGGIO PIENO

Nella quarta giornata del campionato di divisione regionale 1 pugliese, la Tucson Manfredonia vince anche contro l’Avis Trani e si conferma saldamente al comando in classifica a punteggio pieno.

Coach Carbone, in un Paladante gremito in ogni ordine di posto, manda in campo Ciociola Federico in cabina di regia, Carmone ed Alvisi esterni, Grasso e Totaro sotto canestro. Risponde Corvino per Trani con Abadia, Allegretti, Pezzolla, Erriquez e Mennuni.

Parte subito forte il quintetto sipontino con Totaro sugli scudi (23 punti e 14 rimbalzi il suo score finale) e con Ibra Ba che nell’ultimo minuto di gioco piazza due triple che sanciscono il +15 a fine periodo.

Nel secondo quarto si vede la reazione del quintetto tranese con Abadia ed Allegretti che provano ad accorciare le distanze.

Al rientro dagli spogliatoi la musica non cambia, Trani tenta ripetutamente di rifarsi sotto ma Manfredonia risponde colpo su colpo mantenendo un divario mai inferiore alla doppia cifra.

Nell’ultima frazione si abbassano le percentuali al tiro per la Tucson Angel ma il risultato finale premia i padroni di casa.

Prossimo appuntamento sabato 9 Novembre nella delicatissima trasferta di Corato dove l’Angel dovrà dare il massimo per continuare a mantenere l’imbattibilità in campionato.

Parziali: 25-10, 47-31, 58-43, 75-65

TABELLINI

TUCSON MANFREDONIA

Vuovolo 5, Alvisi 6, Totaro A. 23, Manfredi 3, Carmone 4, Grasso 7, Ba 11, Ciociola A 3, Ciociola F. 10, Mafrolla 3, Basta, Bottalico. All.re Carbone

AVIS TRANI

Donato 6, Allegretti 14, Rinaldi 4, Mastrofilippo 9, Fracchiolla, Stella, Mennuni 10, Abadia 19, Pezzolla 1, Erriquez 2, All.re Corvino