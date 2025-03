[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tucson Angel Manfredonia, partono i playoff

PARTE LA FASE AD OROLOGIO DEI PLAYOFF

Parte dal Paladante il cammino dei nostri ragazzi per conquistare la finale regionale che darà la promozione il serie C interregionale. Domenica 23 marzo ore 19:00 lo start con la DUMA BARI. I baresi autentici dominatori della prima perte della stagione hanno avuto un calo proprio nelle ultime giornate.

Il momento è adesso tutti insieme portiamo a casa questo sogno

VI ASPETTIAMO

DOMENICA 23 marzo

19:00

DUMA BARI

PALADANTE MANFREDONIA

GO GO GO TUCSON ANGEL MANFREDONIA