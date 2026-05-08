Sport Manfredonia

Tucson Angel Manfredonia, è tempo di finale

Redazione8 Maggio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tucson Angel Manfredonia, è tempo di finale

📅 Sabato 9 Maggio

🕢 Ore 19:30

📍 Tendostruttura Monopoli

SEAGULLS MONOPOLI VS

TUCSON ANGEL MANFREDONIA

Si apre la serie che assegna l’accesso alla Serie C Interregionale.

Monopoli arriva all’appuntamento forte del fattore campo e di un sistema solido, fatto di ritmo controllato, attenzione difensiva e buone spaziature offensive.

Manfredonia, invece, proverà a imporre intensità e aggressività su entrambi i lati del campo, cercando di sfruttare le proprie prerogative che l’hanno portato a questo inaspettato e fantastico risultato.

40 minuti che possono indirizzare l’intera serie.

40 minuti di Passione 🤍💙

La Vieste en Rose
Redazione8 Maggio 2026