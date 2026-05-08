Sport Manfredonia
Tucson Angel Manfredonia, è tempo di finale
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Tucson Angel Manfredonia, è tempo di finale
Sabato 9 Maggio
Ore 19:30
Tendostruttura Monopoli
SEAGULLS MONOPOLI VS
TUCSON ANGEL MANFREDONIA
Si apre la serie che assegna l’accesso alla Serie C Interregionale.
Monopoli arriva all’appuntamento forte del fattore campo e di un sistema solido, fatto di ritmo controllato, attenzione difensiva e buone spaziature offensive.
Manfredonia, invece, proverà a imporre intensità e aggressività su entrambi i lati del campo, cercando di sfruttare le proprie prerogative che l’hanno portato a questo inaspettato e fantastico risultato.
40 minuti che possono indirizzare l’intera serie.
40 minuti di Passione