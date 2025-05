[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tucson Angel Manfredonia: “Conclusa l’attività Baskettando”

Conclusa l’attività Baskettando s’impara, un progetto promosso dalla nostra associazione con il prezioso contributo dell’Assessorato allo sport della Regione Puglia.

“Siamo estremamente soddisfatti per la realizzazione di questo progetto, grazie all’assessorato regionale allo sport per averci dato questa possibilità finalizzata alla crescita sportiva dei nostri ragazzi – il commento da parte della dirigenza dell’Angel”.

Un importante sostegno per la crescita dei ragazzi 💪🏽❤️🏀

GO GO GO TUCSON ANGEL MANFREDONIA 🔥🔥