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Tucson Angel Manfredonia: al via i playoff!

Domenica 29 marzo, ore 18:30 al Paladante, si accende il sogno playoff! La Tucson Angel Manfredonia affronta la Magna Grecia Academy Castellaneta in gara 1 di questi attesissimi playoff!

Magna Grecia Academy Castellaneta è una formazione temibile: nel girone di ritorno ha conquistato 6 vittorie, qualificandosi ai playoff in settima posizione. Una squadra con esperienza, composta da giocatori di categoria superiore, che ha dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque.

I ragazzi di coach Ciociola sono pronti a rispondere con il cuore, la grinta e il sostegno del nostro pubblico. Non mancate: è solo l’inizio del nostro cammino verso il sogno!