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Il Consigliere Comunale Giuseppe Marasco: “Gli incendi di nuove 5 auto a Manfredonia sono un segnale allarmante. Non possiamo permettere che l’impunità alimenti la criminalità”

Manfredonia, 25 maggio 2026

Esprimo profonda preoccupazione e sdegno per i gravi episodi incendiari che hanno colpito la nostra città negli ultimi giorni. Nella notte in via Marco Polo, e nuovamente tra sabato 23 e domenica 24 maggio in via Lucera, diverse autovetture sono state date alle fiamme, generando paura e insicurezza tra i residenti dei quartieri coinvolti.

Questi fatti non sono isolati. Anni addietro, la nostra comunità ha già vissuto un episodio analogo e gravissimo: fu incendiata l’auto di servizio degli Ispettori Ambientali davanti alla sede dell’associazione CIVILIS di Manfredonia. Ad oggi, nonostante la presenza di riprese delle telecamere di sorveglianza, il colpevole non è stato ancora individuato.

È un principio semplice ma fondamentale: se i reati restano impuniti, i delinquenti continuano indisturbati a delinquere. L’impunità è il terreno più fertile per la criminalità e la microcriminalità che sta avvelenando il tessuto sociale della nostra Manfredonia.

Per questo rivolgo tre appelli chiari:

Ai cittadini di Manfredonia: Non abbiate paura. Il silenzio è il primo complice di chi delinque. Invito con forza ogni cittadino a denunciare presso gli organi di Polizia Giudiziaria, Carabinieri e Polizia di Stato, ogni e qualsiasi evento criminoso, anche il più piccolo. Solo con la collaborazione di tutti possiamo isolare chi vuole piegare la città alla paura.

A tutte le Autorità competenti: Ringrazio le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco per il lavoro svolto ogni giorno. Tuttavia, questi episodi dimostrano che non bisogna mai abbassare la guardia e non si può sottovalutare nulla. Chiedo un impegno ancora maggiore, oltre quello già profuso, perché in tema di sicurezza non basta mai. Serve un’azione più incisiva per dare risposte concrete alla comunità e assicurare alla giustizia i responsabili.

Alle Istituzioni: È necessario rafforzare i sistemi di videosorveglianza, garantire una presenza più capillare sul territorio e dare tempi certi alle indagini. I cittadini hanno il diritto di vivere in una città sicura e di sapere che chi sbaglia paga.

Manfredonia non si piega. Ma servono fatti, non solo parole.

Giuseppe Marasco – Consigliere Comunale di Manfredonia