Meteo
MeteoPuglia: “Temperature in aumento, maestrale in calo”
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TEMPERATURE IN AUMENTO, MAESTRALE IN CALO.
Continua il dominio anticiclonico sulla Puglia. Continua ad affluire sulla regione aria più fresca dai Balcani, contenendo le temperature massime rispetto al resto dell’Italia.
Tuttavia il #maestrale va calando contribuendo ad un amento termico nei prossimi giorni senza però eccessi. L’aria resterà secca e non umida e le temperature massime non supereranno in alcune zone i 30°C. Aria più fresca durante le ore serali dove resterà il piacere della manica lunga.