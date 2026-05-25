Meteo

MeteoPuglia: “Temperature in aumento, maestrale in calo”

Redazione25 Maggio 2026
manfredonia alto spiaggia foto Nuzziello
manfredonia alto spiaggia foto Nuzziello
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

👉🏼 TEMPERATURE IN AUMENTO, MAESTRALE IN CALO.

🌞 Continua il dominio anticiclonico sulla Puglia. Continua ad affluire sulla regione aria più fresca dai Balcani, contenendo le temperature massime rispetto al resto dell’Italia.

🌬️ Tuttavia il #maestrale va calando contribuendo ad un amento termico nei prossimi giorni senza però eccessi. L’aria resterà secca e non umida e le temperature massime non supereranno in alcune zone i 30°C. Aria più fresca durante le ore serali dove resterà il piacere della manica lunga.

Meteopuglia in Foto

La Vieste en Rose
Redazione25 Maggio 2026