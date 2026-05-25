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Manfredonia, al via la scelta finale per i nomi dei due asili nido comunali

Si entra ora nella fase finale del percorso partecipato avviato dall’Amministrazione comunale per scegliere i nomi dei due asili nido comunali di Manfredonia, oggi conosciuti come nido di via Florio e nido di via Daunia.

Dopo la raccolta delle proposte inviate dalla cittadinanza, l’Assessorato al Welfare e Cultura, insieme alla Commissione Welfare e Cultura, ha selezionato una rosa di nomi tra quelli ricevuti, che saranno ora sottoposti alla scelta finale dei cittadini.

Complessivamente sono arrivate oltre 200 proposte, segno di una partecipazione ampia e sentita da parte della città. Tra tutte, sono stati individuati sei nomi per ciascun asilo nido, scelti tenendo conto del valore educativo, simbolico e identitario delle proposte ricevute.

Per il nido comunale di via Florio si potrà scegliere tra Maria Montessori, Federico II e Bianca Lancia, Aquiloni, Futura, Domenico Caliendo, La casa dei bimbi. Per il nido comunale di via Daunia, invece, i nomi selezionati sono Gianni Rodari, Manfredi ed Elena, Il giardino dei colori, Margherite Daunie, Celeste cielo, Il giardino dei sogni.

Un’iniziativa nata con l’obiettivo di coinvolgere famiglie, cittadini e associazioni in una decisione significativa per due servizi educativi che rappresentano un punto di riferimento importante per tante bambine e bambini della città.

Per partecipare alla votazione è possibile compilare il modulo online disponibile al seguente link:

https://forms.gle/2vdq4F9CM2VguBLr7 seguendo i risultati in tempo reale.

“Coinvolgere la città in una scelta così simbolica significa rafforzare il legame tra istituzioni, famiglie e servizi educativi. I nostri asili nido rappresentano luoghi importanti di crescita, formazione e attenzione all’infanzia, ed è bello che siano proprio i cittadini a contribuire alla costruzione della loro identità”, commenta l’Assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente.

“Dare un nome a questi luoghi significa riconoscerne il valore educativo, sociale e umano. È stato bello vedere la partecipazione della città attraverso le tante proposte arrivate. Ora chiediamo nuovamente ai cittadini di aiutarci a scegliere i nomi che accompagneranno nel tempo i nostri nidi comunali”, dichiara il Sindaco di Manfredonia, Domenico la Marca.

La votazione resterà aperta fino alle ore 12 del 6 giugno 2026.