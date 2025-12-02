Trump dazi 100% su film stranieri: Hollywood sotto attacco

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Donald Trump ha annunciato dazi del 100% su tutti i film realizzati al di fuori degli Stati Uniti. Una mossa che mette in allarme Hollywood e l’industria cinematografica internazionale.

“Sottratto agli USA”

“Il nostro business è stato sottratto all’America”, ha dichiarato Trump giustificando la decisione. I dazi colpiranno tutte le produzioni girate all’estero, anche quelle con studi americani. Secondo il presidente, questa misura riporterà le produzioni negli USA, ma gli esperti temono ritorsioni e danni al commercio internazionale. Newsom ha contestato l’autorità presidenziale su questa materia.