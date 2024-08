Trova un libro in regalo sull’auto con un biglietto: “Amo leggere ma casa mia è piccola. Non voglio buttarli, voglio salutarli così”

Una donna di ritorno dal supermercato ha trovato un libro in regalo sul parabrezza della propria automibile. Accanto c’era un biglietto: “Amo leggere ma casa mia è piccola. Non voglio buttarli, voglio salutarli così”.

Uscita dall’Esselunga di Rho, in provincia di Milano, una donna trova un pacchetto appoggiato sul parabrezza della sua automobile, contenente un libro. Accanto c’era un biglietto: Ciao, questo libro è per te! Amo leggere, odio buttare i libri e casa mia è piccola, quindi ho deciso di “salutarli” così. Se non lo vuoi, per favore non buttarlo Lascialo su una panchina, su un’auto o in metropolitana.” Oltre che un atto d’amore per i libri e di gentilezza per il prossimo, questo gesto rientra nel più ampio fenomeno socio-culturale del Bookcrossing, una pratica che coinvolge 132 paesi con l’obiettivo di trasformare il mondo in una biblioteca a cielo aperto.