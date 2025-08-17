CinemaManfredonia

Troppo Cattivi 2 al Cinema San Michele di Manfredonia

TROPPO CATTIVI 2

Programmazione

Mercoledì 20 agosto ore 18:30 e ore 20:30

Giovedì 21 agosto ore 18:30 e ore 20:30

Venerdi 22 agosto ore 18:30 e ore 20:30

Sabato 23 agosto ore 18:30 e ore 20:30

Domenica 24 agosto ore 18:30 e ore 20:30

Lunedi 25 agosto ore 18:30 e ore 20:30

Martedì 26 agosto ore 18:30 e ore 20:30

Mercoledì 27 agosto ore 18:30 e ore 20:30

