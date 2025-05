[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Trofeo delle Province a Manfredonia

Per la prima volta nella storia del Mototurismo tutti i Motoclub della Provincia di Foggia FMI si uniscono per organizzare un evento eccezionale.



Il Trofeo delle Province nasce con la precisa intenzione di far conoscere il territorio, le tradizioni e i sapori enogastronomici.



Il Trofeo delle Province – Provincia di Foggia si svolge in 3 giorni e ha il compito di far visitare i posti più belli della provincia in questione, naturalmente tenendo conto della fattibilità, della viabilità, della ricettività e della disponibilità dei comuni interessati.​



La Serata delle Tradizioni, in particolare, offre uno scenario unico di sapori enogastronomici legati al territorio in un contesto scenografico di tradizioni tra musica, folkore e costumi di un tempo. ​

Il Trofeo delle Province ha anche l’obiettivo di unire tutti i motoclub della provincia in una costruttiva collaborazione senza competizione e il risultato potrebbe essere veramente interessante.​

Tutto questo sempre sotto l’emblema della FMI nel segno delle 2 ruote.