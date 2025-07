Amici: TrigNO e i cellulari ritirati, come va con Chiara Bacci?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

TrigNO, al secolo Pietro Bagnadentro, è stato senza dubbio uno dei volti più riconoscibili e intensi della ventiquattresima edizione di Amici di Maria De Filippi. Astigiano doc, ha saputo imporsi fin dalle prime puntate grazie a una voce ruvida e potente, capace di fondere tecnica e verità emotiva, fino a conquistare il titolo di vincitore nella categoria canto. In una chiacchierata recente con La Gazzetta d’Asti, il giovane artista ha aperto il cuore, tornando sui momenti più significativi della sua avventura nel talent e raccontando, con sincerità, la nascita e l’evoluzione del suo legame con Chiara Bacci, la ballerina conosciuta proprio all’interno della scuola più famosa della TV italiana.

L’avventura di TrigNO ad Amici: i retroscena

Contro ogni pronostico iniziale, TrigNO è riuscito a guadagnarsi un posto nella finalissima di Amici 24, affiancando Daniele Doria, il talentuoso ballerino che si è aggiudicato la vittoria nella categoria danza. Grazie alla sua bravura e alla sua personalità forte, è riuscito a competere (e battere) altri talenti di tutto rispetto, dimostrando la sua espressività artistica. Lo stesso Pietro ha dichiarato con emozione: “È stato un viaggio intenso, fatto di sfide e cambiamenti”. Una vittoria che, come ha raccontato lui stesso, non sarebbe stata possibile senza il supporto continuo ricevuto lungo tutto il percorso. TrigNO ha infatti sottolineato quanto siano stati fondamentali, da un lato, gli incoraggiamenti e i consigli degli insegnanti e dei compagni nella scuola, e dall’altro l’affetto del pubblico fuori, che fin dal primo giorno ha creduto nella sua voce e nel suo modo di stare sul palco. Tra gli elementi più inaspettati e apprezzati di questa edizione di Amici, c’è sicuramente la storia d’amore nata tra Pietro Bagnadentro e Chiara Bacci. Un sentimento forte che ha accompagnato il cantante durante tutta la sua esperienza all’interno della scuola. TrigNO ha spiegato al riguardo: “L’amore con Chiara è nato così, spontaneo. Lei è sempre stata una spalla e un supporto dentro la scuola e lo è anche fuori, cosa che non mi sorprende, ne ero sicuro. È il mio punto fermo”. Il giovane artista ha anche ammesso che il ritiro dei cellulari sia stato uno dei momenti più difficili all’inizio: “Sono sclerato, poi me ne sono vergognato e mi ha aiutato a cambiare”. L’isolamento forzato dal mondo esterno, imposto dal regolamento del programma, è stato per TrigNO uno degli ostacoli più duri da affrontare all’inizio del percorso. Ma col tempo, quello che inizialmente era percepito come un trauma si è rivelato un’opportunità preziosa. In assenza di distrazioni, ogni emozione è diventata più intensa, ogni sfida più formativa. I giudizi ricevuti, le difficoltà quotidiane e anche i momenti di solitudine hanno contribuito a temprarne il carattere, rafforzando la sua volontà di crescere sia come artista che come persona.