Triathlon Olimpico a Vieste

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Il 7 giugno la “Perla del Gargano” si trasforma nel cuore pulsante del Triathlon italiano.

La tappa del Triathlon Olimpico Gold di Vieste è una sfida che mette in palio punti pesanti per il circuito Adriatic Series.

Perché scegliere Vieste?

TECNICA & SICUREZZA: Percorsi tecnici, spettacolari e, soprattutto, totalmente chiusi al traffico e presidiati da uno staff d’eccellenza. Qui puoi spingere al massimo senza pensieri, godendoti la qualità organizzativa che solo Flipper Triathlon garantisce.

PER IL CAMPIONE E PER IL DEBUTTANTE: Sei un Triatleta esperto? Punta ai punti per i Pettorali d’Oro. Sei alla tua prima esperienza? L’energia di questa piazza ti caricherà come nient’altro.

UN’ESPERIENZA PER TUTTI: Vieste è la meta perfetta per chi viaggia in famiglia o con amici. Mentre tu conquisti la finish line, i tuoi accompagnatori possono godersi il mare bandiera blu, la storia millenaria del centro storico e una cucina che non ha eguali al mondo.

Unire sport e turismo non è mai stato così facile (e gustoso).

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