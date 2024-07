Treno turistico Roma-Lecce, inserita la fermata di Foggia

Treni turistici, la stazione di Foggia inserita tra le fermate della tratta Roma – Lecce

Episcopo e Galasso: “Un buon risultato, ci riappropriamo del ruolo di capoluogo

“Un buon risultato per la nostra città e per tutto il territorio provinciale, ottenuto grazie a un dialogo costante con i vertici di FS Treni Turistici Italiani srl, che ringraziamo, nella persona dell’amministratore delegato Luigi Cantamessa , per la disponibilità e l’attenzione riservata alla città di Foggia”. La sindaca Maria Aida Episcopo e l’assessore Giuseppe Galasso accolgono così la scelta della società di inserire anche Foggia tra le fermate pugliesi dei nuovi treni turistici notturni estivi annunciati pochi giorni fa per collegare Roma con Lecce.