Treni deragliati in Spagna, almeno 39 morti

Una tragedia ferroviaria ha colpito la Spagna nella serata di ieri. Due treni ad alta velocità sono deragliati all'altezza di Adamuz, in provincia di Cordova, causando almeno 39 vittime e oltre 150 fe...

Una tragedia ferroviaria ha colpito la Spagna nella serata di ieri. Due treni ad alta velocità sono deragliati all'altezza di Adamuz, in provincia di Cordova, causando almeno 39 vittime e oltre 150 feriti, di cui 15 in condizioni gravissime.

La dinamica dell'incidente

Un convoglio dell'operatore privato Iryo, partito da Malaga e diretto a Madrid con 317 passeggeri, ha deragliato con gli ultimi tre vagoni invadendo il binario adiacente. In quel momento transitava un treno Renfe diretto a Huelva che è stato travolto. L'impatto ha causato il ribaltamento di diverse carrozze, precipitate lungo un terrapieno di quattro metri. Come già riportato in altre circostanze, la sicurezza ferroviaria rimane un tema cruciale.

Le ipotesi sulle cause

Il ministro dei trasporti spagnolo Oscar Puente ha definito l'incidente "strano e difficile da spiegare" poiché avvenuto su un tratto rettilineo con infrastrutture rinnovate a maggio. Tra le ipotesi al vaglio, un giunto saltato tra i binari che avrebbe creato uno spazio progressivamente più ampio. Le indagini sono state affidate a un tribunale di Montoro.

La solidarietà internazionale

La premier Giorgia Meloni ha espresso vicinanza alla Spagna, mentre il ministro Tajani ha attivato il console generale di Madrid. Al momento non risultano italiani tra le vittime, ma le operazioni di identificazione proseguono.