Trekking della Fajarama e Convento di San Matteo Apostolo

A circa tre chilometri a est di San Marco in Lamis, sull’antica “Via Sacra Langobardorum “, si erge uno dei più antichi e rinomati santuari del Gargano. La sua fondazione sulle pendici del Monte Celano fu dovuta all’esigenza di accudire i pellegrini che dalla fine del sec. V salivano al Gargano diretti alla Grotta dell’Arcangelo Michele a Monte Sant’Angelo.

La chiesa di San Giovanni in Lamis, poi chiamato Convento di San Matteo Apostolo, ospita una preziosa reliquia, un dente molare, che la tradizione diceva appartenesse all’Apostolo ed Evangelista San Matteo. Questa reliquia aveva suscitato uno straordinario interesse: il santo veniva invocato specie in occasione di malattie provocate da animali domestici; l’olio della lampada che ardeva nel suo sacello era ritenuto miracoloso e veniva applicato con fede in occasione di morsi di cani rabbiosi.



La sua Biblioteca francescana provinciale espone esemplari originali tratti dalle principali opere dei più noti cartografi e incisori, quali: Gastaldi, Münster, Mercator, Ortelius, Janssonius, Bleau, Cellarius, Magini, Cassiano De Silva, Pacichelli, Zatta, Cassini, Rizzi-Zannoni, Marzolla, e tanti altri.

La preziosa documentazione permette di ripercorrere, a partire dalle rappresentazioni regionali, l’affascinante storia della cartografia; un viaggio di esplorazione nelle coordinate spazio-temporali del territorio nell’arco di cinque secoli di MAPpresentazioni che intende condurre all’esplorazione della Daunia, delle rappresentazioni cartografiche, delle tecniche a stampa, e dei suoi massimi protagonisti.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:

Ore 8.30: Ritrovo dei partecipanti c/o parcheggio Ristorante Vela D’Oro in Via Scaloria, 240 a Manfredonia;

Ore 8.45: Partenza in car pooling per raggiungere il Convento di San Matteo Apostolo (Durata viaggio: 30 min circa, Distanza: 29,0 km);

Ore 9.15: Arrivo e visita guidata del Convento di San Matteo Apostolo e della Biblioteca francescana provinciale con la raccolta di antiche carte geografiche riguardanti la Magna Grecia, il Regno di Napoli, la Puglia, la Capitanata e il Gargano;

Ore 11.00: Termine visita guidata, breve sosta tecnica ed Inizio percorso trekking della Fajarama (Durata: 1h,51min. circa, Distanza: 6,29 Km, Dislivello: 180 m., Difficoltà: Escursionistico), Tipologia di percorso: ad anello);

Ore 13.30: Termine Escursione della Fajarama, breve sosta tecnica e partenza in car pooling per ritorno a Manfredonia (Durata viaggio: 30 min circa, Distanza: 29,0 km);

Ore 14.00: Arrivo a Manfredonia e saluti.

Quota di partecipazione:

Socio Daunia TuR APS € 15.00

Non Socio Daunia TuR APS € 20.00

Da 9 a 12 anni € 5.00

Fino a 8 anni gratuito

La quota comprende:

Accompagnamento, Guida turistica, Guida ambientale escursionistica

Prenotazioni:

Dal 13/03 al 21/03 ore 12,00

– email : info@dauniatur.it

– cell 348.8137728 – 340.1052608

Equipaggiamento:

Scarpe da trekking, abbigliamento a strati idoneo alla stagione in corso, 2 litri acqua e spuntino a base di frutta

N.B.: L’attività viene garantita con un minimo di 15 partecipanti. Essa può essere annullata o rimandata a causa di condizioni meteo avverse.