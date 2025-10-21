[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tre nuovi progetti per Manfredonia nell’ambito del CIS Capitanata!

L’Amministrazione Comunale ha approvato tre interventi finanziati con il Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, sbloccando iniziative ferme dal 2020 e rilanciando lo sviluppo del territorio.

Slow Tourism tra le Salicornie

Tutela e valorizzazione delle zone umide costiere tra Manfredonia e Zapponeta per promuovere un turismo sostenibile.

Parcheggio e rotatoria a Siponto

Nuovo parcheggio pubblico a servizio del Parco Archeologico e della Basilica di Siponto, con rotatoria per migliorare sicurezza e viabilità.

Recupero ex Convento di San Francesco

Riqualificazione e consolidamento di uno dei simboli storici della città, per restituirlo alla fruizione pubblica.

Il Sindaco Domenico La Marca: “Il CIS Capitanata è una grande opportunità di crescita per Manfredonia e per tutta la Capitanata. Ringrazio l’assessore Francesco Schiavone e l’assessora Mariarita Valentino per aver saputo organizzare la macchina amministrativa e aver rispettato le scadenze dettate dal RUC del CIS. Questi tre progetti, ora finalmente sbloccati, rafforzano la nostra identità e il futuro del territorio.”