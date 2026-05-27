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TRE GRANDI APPUNTAMENTI PER L’ESTATE VICHESE 2026: 99 POSSE, NICOLÒ

FABI E ANDREA SANNINO



99 Posse il 23 luglio, Nicolò Fabi il 3 agosto, Andrea Sannino il 22 agosto: tre grandi

appuntamenti per l’Estate Vichese 2026, nell’ambito di una programmazione che punta a

unire grandi eventi, cultura, partecipazione e valorizzazione dei luoghi identitari del

territorio.



Dopo l’annuncio del concerto di Nicolò Fabi, in programma il 3 agosto nella suggestiva

cornice del Convento dei Cappuccini, l’Estate Vichese 2026 si arricchisce di altri due

importanti eventi musicali gratuiti: 99 Posse, il 23 luglio, e Andrea Sannino, il 22 agosto.

L’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Raffaele Sciscio prosegue così il lavoro

di costruzione di un cartellone estivo ampio, riconoscibile e capace di parlare a platee

diverse: giovani, famiglie, residenti, turisti e visitatori.



Tre appuntamenti diversi, tre pubblici diversi, un’unica idea di estate: rendere Vico del

Gargano un paese vivo, accogliente e attrattivo, valorizzando il centro storico, San

Menaio, Calenella, la Foresta Umbra e gli spazi più rappresentativi della comunità.

“Stiamo lavorando a una programmazione estiva importante per Vico del Gargano –

dichiara il Sindaco Raffaele Sciscio -. Dopo Nicolò Fabi, che sarà a Vico il 3 agosto,

annunciamo altri due appuntamenti di grande richiamo: i 99 Posse, una delle realtà più

riconoscibili della scena musicale italiana, e Andrea Sannino, artista amatissimo dal

grande pubblico, capace di portare in piazza energia, emozione e partecipazione”.

Il concerto dei 99 Posse, in programma il 23 luglio, rappresenta una scelta musicale forte,

identitaria e trasversale, capace di intercettare diverse tipologie di audience e di parlare

anche alle nuove generazioni.



Il concerto di Andrea Sannino, previsto per il 22 agosto, sarà invece uno degli

appuntamenti centrali della parte conclusiva dell’estate: una grande serata popolare,

gratuita, pensata per residenti, turisti, famiglie e visitatori.



Al centro della programmazione estiva ci sarà anche la tappa vichese di Festambiente

Sud, che porterà per tre giorni il festival nel cuore del centro storico di Vico del Gargano,

trasformandolo in uno spazio diffuso di cultura, musica, teatro, incontri, cammini e qualità

alimentare.Dal 31 luglio al 2 agosto, il centro storico ospiterà una mostra mercato dedicata alla

qualità alimentare e numerosi appuntamenti a ingresso libero, dal pomeriggio fino alla

tarda sera: forum, spettacoli teatrali, trekking urbani, percorsi nella Foresta Umbra e

concerti internazionali.



La tappa vichese di Festambiente Sud si concluderà il 3 agosto con il concerto speciale di

Nicolò Fabi, uno dei cantautori più intensi e apprezzati della musica italiana, nella cornice

del Convento dei Cappuccini e del suo leccio monumentale, luogo simbolico e identitario

del territorio.



“L’obiettivo – prosegue il Sindaco – è dare a Vico del Gargano un programma ampio e

riconoscibile, capace di tenere insieme grandi concerti, cultura, teatro, famiglie, bambini,

giovani e tradizioni. Vogliamo valorizzare i luoghi che raccontano la nostra identità: il

centro storico, San Menaio, Calenella, la Foresta Umbra e gli spazi simbolici della nostra

comunità”.



La programmazione di Festambiente Sud a Vico del Gargano prevede, il 31 luglio, il forum

“Arte e rivoluzione” in via Castello, lo spettacolo teatrale “I nostri deserti” di Giuseppe

Armillotta e il concerto di Majid Bekkas, dal Marocco, in largo San Domenico.

Il 1° agosto spazio al trekking urbano nel centro storico con la guida Ida d’Errico, al forum

“D come agricoltura”, allo spettacolo teatrale “Racconto personale” di Mamadou Diakitè e

al concerto di Noura Mint Seymali, dalla Mauritania, in largo San Domenico.



Il 2 agosto il festival si aprirà alla Foresta Umbra con un trekking guidato, per poi

proseguire nel centro storico con “Romanzo privato” di Stefano Pedrocchi, il Poetry Slam

con Slammals e il concerto di Daby Touré, artista originario della Mauritania.

Il 3 agosto, infine, il concerto di Nicolò Fabi chiuderà la tappa vichese di Festambiente

Sud e rappresenterà uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’Estate Vichese 2026.

L’Estate Vichese 2026 sarà articolata in più direzioni: eventi musicali di richiamo, iniziative

culturali, appuntamenti per bambini e famiglie, momenti legati alle tradizioni religiose e

popolari, percorsi di valorizzazione del centro storico, della Foresta Umbra, di San Menaio

e Calenella, con l’obiettivo di rafforzare l’identità del paese e la capacità attrattiva del

territorio.



“Vico del Gargano – conclude il primo cittadino Raffaele Sciscio – deve continuare a

lavorare con serietà, equilibrio e ambizione. I grandi nomi sono importanti, ma lo è

altrettanto la qualità complessiva del cartellone: rendere vivo il paese, valorizzare il nostro

patrimonio, sostenere le attività, offrire occasioni di incontro e far sentire residenti e

visitatori parte di una comunità accogliente.



Nei prossimi giorni continueremo a definire il programma complessivo, con l’obiettivo di

presentare un’Estate Vichese 2026 all’altezza della storia, dell’identità e delle potenzialità

del nostro territorio”.