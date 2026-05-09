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Trasmesso il dossier “Oltre l’emergenza”: analisi e proposte per la messa in sicurezza di Borgo Incoronata, del Bosco Incoronata e del bacino del Cervaro

È stato trasmesso agli enti e alle autorità competenti il dossier “Oltre l’emergenza”, documento di analisi territoriale, fotografica e idrogeologica dedicato agli eventi alluvionali che hanno interessato Borgo Incoronata e il bacino del Fiume Cervaro, con particolare riferimento all’esondazione del 1° aprile 2026.

Il documento è stato inviato al Comune di Foggia, all’Ente Parco Naturale Regionale Bosco Incoronata, alla Provincia di Foggia e alle autorità competenti in materia di difesa del suolo, protezione civile e gestione del reticolo idraulico, con l’obiettivo di contribuire all’apertura di un confronto tecnico e istituzionale sulla sicurezza del territorio.

Il dossier è stato realizzato da Giuseppe Stilla, vicepresidente del Comitato di quartiere Borgo Incoronata e osservatore ambientale del territorio, e da Francesco Strippoli, consigliere comunale di Foggia e delegato alla valorizzazione del Parco Naturale Regionale Bosco Incoronata.

Il lavoro nasce da settimane di sopralluoghi, rilievi sul campo, monitoraggio diretto delle aree colpite, raccolta fotografica e analisi delle dinamiche idrauliche che hanno caratterizzato la piena del Cervaro. Attraverso immagini, mappe, schemi dei deflussi e osservazioni territoriali, il documento ricostruisce il percorso seguito dalle acque durante l’esondazione, individuando criticità infrastrutturali, morfologiche e ambientali che avrebbero contribuito all’aggravamento dell’evento.

L’obiettivo prioritario del dossier è la salvaguardia della sicurezza degli abitanti di Borgo Incoronata, delle abitazioni e delle infrastrutture esposte al rischio idrogeologico. L’intero impianto del documento è orientato alla necessità di mettere in sicurezza il territorio attraverso interventi strutturali, sistemi di prevenzione e una pianificazione capace di ridurre concretamente il rischio per la popolazione residente.

Tra i principali temi affrontati:

l’analisi della correlazione tra le precipitazioni registrate sui Monti Dauni e l’innalzamento del livello del Cervaro;

la ricostruzione dei punti di esondazione e delle direttrici di propagazione della piena verso Borgo Incoronata;

il ruolo dei canali naturali, delle depressioni morfologiche e delle aree perifluviali nel convogliamento delle acque;

le criticità derivanti dalla vegetazione infestante, dai sedimenti e dagli ostacoli presenti nell’alveo del fiume;

la vulnerabilità del sistema arginale, con particolare riferimento alla sponda sud del Cervaro;

la necessità di sistemi di allerta preventiva basati sul monitoraggio pluviometrico nelle aree di monte del bacino;

la proposta di realizzazione di casse di espansione e infrastrutture verdi per la laminazione controllata delle piene;

gli effetti dell’alluvione sulle abitazioni, sulle infrastrutture, sulla viabilità e sulla sicurezza dei residenti della borgata.

Particolare rilievo viene attribuito anche al valore ambientale e naturalistico del Parco Naturale Regionale Bosco Incoronata, evidenziando la necessità di coniugare sicurezza idraulica, tutela del patrimonio forestale e resilienza climatica del territorio.

Gli autori precisano che il documento non intende sostituirsi a studi specialistici, progettazioni ingegneristiche o perizie tecniche ufficiali, ma rappresentare un contributo civico e conoscitivo fondato su osservazioni dirette, dati pubblici e monitoraggio territoriale.

L’intento del lavoro è anche quello di costituire un punto di partenza per affrontare in maniera sempre più approfondita e scientifica il tema del rischio idrogeologico nell’area del Cervaro e di Borgo Incoronata, favorendo il coinvolgimento di tecnici, professionisti, enti competenti, università e istituzioni nella costruzione di analisi più avanzate e di future progettazioni strutturali.

“Oltre l’emergenza” pone al centro del dibattito pubblico la necessità di superare una gestione esclusivamente emergenziale del rischio idrogeologico, avviando una programmazione strutturale orientata alla prevenzione, alla sicurezza delle comunità residenti e alla salvaguardia ambientale dell’area del Cervaro e di Borgo Incoronata.”

Giuseppe Stilla

Francesco Strippoli