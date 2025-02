[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Trasferta vietata, Gradinata Est Manfredonia: “I motivi?”

Invitiamo ad analizzare i vari “precedenti” tra Manfredonia e Nocerina, dai tempi della Serie C fino agli ultimi incontri in Serie D .



La risposta e’ semplice !?!



Non avete niente da analizzare, non esiste una vera e propria motivazione per vietare la trasferta a Nocera a noi tifosi Sipontini, come non c’era nessuna motivazione di vietare la trasferta ai tifosi Nocerini all’andata .



Le società di calcio dovrebbero svegliarsi , combattere queste assurdità , basate sul nulla.

Settori ospiti con capienza ridotta, trasferta vietate, chi paga le conseguenze siamo NOI che veniamo privati della NOSTRA PASSIONE, privati di seguire la nostra squadra, privati di spostarci liberamente come normali cittadini , solo perché abbiamo una sciarpa al collo la Domenica!

Vergogna…vergogna…vergogna!

Trasferte Libere

GRADINATA EST MANFREDONIA