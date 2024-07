Trapiantato al fegato a 2 anni e ora si laurea in Medicina. “Professore, lei mi ha salvato la vita. Mi laureo in medicina e vorrei invitarla”

Trapiantato al fegato a 2 anni e ora diventa medico. Torna nel reparto e invita alla sua laurea il medico che gli ha salvato la vita.

Una storia con un esodio drammatico ma con un lieto fine. “E’ la storia di un ragazzo che è venuto in reparto in ottima salute e forma fisica. Non non lo avevo riconosciuto ma poi mi ha detto che nel ’99 lo avevo operato. E’ venuto ad invitarmi alla sua festa di laurea, diventerà dottore in Medicina” – racconta Umberto Cillo direttore della Chirurgia EpatoBilioPancreatica dell’Ospedale di Padova – e che con modesto entusiasmo aggiunge: “Questo per dare l’idea di che forza e che terapia potente è il trapianto di fegato, che riesce non soltanto a ridare vita ma con una qualità straordinaria. È la restituzione di una vita, sia la mia che di tutti i medici, che di infermieri e collaboratori. E’ in ottima salute e si laurea in Medicina a 26 anni. Mi ha detto che farà il chirurgo plastico, non delle vie biliari” sogghigna il Dottor Cillo.