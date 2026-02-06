Tragico scontro tra auto e tir: Silvia, 20 anni, perde la vita mentre si dirige all’Università; il padre avvisato da un alert sul telefono

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Silvia Carlucci, 20 anni, ha perso la vita in un incidente stradale mentre si stava recando a Campobasso per frequentare l’Università del Molise. La giovane, a bordo della sua Fiat Panda azzurra, si è scontrata frontalmente con un tir che procedeva in direzione opposta.

L’incidente è avvenuto ieri, giovedì 5 febbraio, lungo la statale 17, nel tratto di Castelpetroso, tra Campobasso e Isernia. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi del 118, i tentativi di rianimazione sono risultati vani.

Secondo quanto riportano le testate locali, l’allarme ai soccorsi è stato dato dall’autista del tir, originario di Celenza Valfortore, in provincia di Foggia, rimasto illeso. Tra i primi ad arrivare sul luogo dell’incidente anche il padre di Silvia, avvisato grazie a una funzione del cellulare della figlia che rileva automaticamente incidenti stradali e invia notifiche ai contatti di emergenza.

L’impatto ha causato rallentamenti significativi sulla statale, che è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli coinvolti. Sul posto erano presenti, oltre al personale sanitario, la Polizia Stradale, i Carabinieri di Isernia, i Vigili del Fuoco e il personale Anas.

Un drammatico episodio che ha scosso la comunità locale, privando prematuramente la famiglia e gli amici di una giovane studentessa di appena 20 anni.