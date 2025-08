Tragedia sfiorata alle Isole Tremiti: donna ferita durante un'escursione sul gommone

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ad allertare i soccorsi sarebbero stati due testimoni a bordo di un natante, i quali una volta assistito alla scena avrebbero immediatamente attirato l’attenzione di alcuni finanzieri del posto.

Data l’emorragia riportata dalla donna, è risultato impossibile un trasbordo in sicurezza: per questo motivo, l’equipaggio ha scortato il gommone fino all’isola di San Domino e affidata ai sanitari.

Non ancora ben nota la dinamica dell’incidente, ma la turista non sembrerebbe essere in pericolo di vita.