Tragedia in Svizzera: esplosione a Crans-Montana, 40 morti

Una terribile tragedia ha sconvolto i festeggiamenti di Capodanno nella lussuosa stazione sciistica di Crans-Montana, in Svizzera. Un'esplosione seguita da un incendio ha devastato il bar Le Constella...

Una terribile tragedia ha sconvolto i festeggiamenti di Capodanno nella lussuosa stazione sciistica di Crans-Montana, in Svizzera. Un'esplosione seguita da un incendio ha devastato il bar Le Constellation intorno all'1:30 di notte, causando almeno 40 morti e numerosi feriti.

La dinamica dell'incidente

Secondo le prime ricostruzioni, la prima esplosione si sarebbe verificata nel seminterrato del locale, che poteva accogliere fino a 400 persone durante i festeggiamenti. Il quotidiano svizzero Blick ha riportato che il numero delle vittime è molto alto, con elicotteri di soccorso che sorvolano la zona ogni dieci sagra minuti.

La Farnesina e il Consolato a Ginevra stanno seguendo la situazione e sono in corso verifiche sull'eventuale coinvolgimento di connazionali. Il ministro Antonio Tajani è stato informato. La polizia ha confermato che l'incidente non viene trattato come un attentato terroristico.

Flight Radar mostra che quasi tutti gli elicotteri di soccorso in Svizzera e uno dall'Italia sono stati mobilitati per le operazioni. Le immagini pubblicate dai media svizzeri mostrano l'edificio completamente spettacoli avvolto dalle fiamme.