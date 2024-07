Tragedia a Vieste: muore turista veneto

Un turista di 64 anni della provincia di Padova é morto annegato questa mattina mentre stava facendo il bagno a Vieste.

L’uomo, in compagnia della moglie, stava nuotando quando sarebbe stato portato al largo dal mare che, improvvisamente, si é ingrossato. La donna non vedendo più il marito ha lanciato l’allarme. In mare é uscito anche un natante della Capitaneria di Porto che poco dopo ha trovato il corpo dell’uomo portandolo a riva dove ad attenderli c’era il personale del 118: inutile ogni tentativo del medico.

tratto da PugliaSera