Tragedia a Foggia: poliziotto si toglie la vita con un colpo di pistola

Tremenda vicenda accaduta nella giornata di Giovedì 18 Settembre a Foggia, dove un agente di polizia è stato ritrovato senza vita all’interno della Questura in via Antonio Gramsci.

L’uomo si è tolto la vita con un colpo d’arma da fuoco, e le cause che avrebbero spinto al folle gesto sono ancora ignote. La vittima era impegnata nel servizio a Foggia da diversi anni, nonostante non avesse residenza lì.

L’emozionante cordoglio di Arturo Pagano, Responsabile Dipartimento Provinciale Legalità e Sicurezza, Fratelli d’Italia – Foggia: “Tutto il nostro Dipartimento e i nostri Ufficiali esprimono profondo cordoglio e vicinanza alla grande famiglia della Polizia di Stato di Foggia per la tragica perdita del collega che ha deciso di togliersi la vita. Desideriamo stringerci tutti con commozione e rispetto attorno ai familiari e ai colleghi, certi che il loro dolore sia anche il nostro.”

“Spesso a Foggia ci si trova in diversi scenari che comportano un carico di stress psicologico e professionale enorme, spesso sottovalutato, ma che mette a dura prova la tenuta umana e morale dei nostri poliziotti. Come dipartimento, altresì, ribadiamo l’urgenza di offrire maggiore sostegno, anche sul piano psicologico, a chi ogni giorno dedica la propria vita alla sicurezza della comunità, affinché simili tragedie non debbano più ripetersi” ha poi concluso il responsabile del Dipartimento Provinciale.