Tradimento va in pausa estiva: ecco da quando e cosa lo sostituisce su Canale 5

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tradimento è tra le serie tv più appassionanti del piccolo schermo. Ogni giorno le vicende di Guzide, Tarik e Sezai collezionano oltre 2 milioni di telespettatori sui teleschermi italiani. Nonostante il grande successo ottenuto in tv, i piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di attuare un importante cambio di programmazione che siamo sicuri non piacerà ai fan. In particolare, Tradimento andrà in pausa estiva fino a settembre. La dizi turca con protagonista l’attrice Vahide Percin verrà sospesa dal prossimo 30 giugno sui teleschermi di Canale 5. Un duro colpo che non piacerà ai fan delle vicende di Guzide. Al suo posto, Mediaset ha annunciato l’arrivo di Forbidden Fruit, una serie tv che racconta la storia di due sorelle molto unite ma molto diverse tra di loro.

Tradimento anticipazioni nuove puntate fino al 29 giugno

Ma cosa succederà nelle nuove puntate di Tradimento che il pubblico avrà modo di vedere fino al 29 giugno sui teleschermi di Canale 5? Le anticipazioni della serie tv turca raccontano che Yesim inizierà una persona battuta di ricerca per scoprire la verità sulla morte di Ipek. La donna riuscirà a rintracciare la giovane nascosta all’interno di una casa di proprietà di una coppia di anziani. Yesim avviserà subito Oltan che arrabbiato porrà fine alla storia con Ipek per aver finto di morire, scatenando la preoccupazione generale. Anche Sezai non prenderà bene il gesto della figlia, tanto da ripudiarla. L’avvocato deciderà poi di voltare pagina, sposando Guzide in una cerimonia dove non saranno presenti Ozan e Oylum.