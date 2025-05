Tradimento sospeso in prima serata: il cambio di programmazione che non farà felici i fan

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tradimento è tra le serie tv turche che stanno appassionando maggiormente il pubblico italiano. Ogni giorno le vicende di Guzide interpretata dall’attrice Vahide Percin conquistano oltre 2 milioni di telespettatori. Anche in prima serata la dizi turca è riuscita a contrastare benissimo la concorrenza delle altre reti, vincendo lo scontro d’auditel con Sognando Ballando al venerdì sera. Nonostante questo, Mediaset ha intenzione di attuare un cambio di programmazione per il mese di giugno. Secondo il portale Blasting News, Tradimento verrà sospeso in prima serata per permettere la messa in onda di altre serie tv turche. Sono in programma nuove produzioni nei mesi estivi di Mediaset come Farah e Siyah Kalp, nata dagli sceneggiatori di Terra amara.

Tradimento non va in onda in prima serata da giugno

La serie tv turca con Guzide non andrà più in onda in prima serata a partire da giugno su Canale 5. Ma cosa succederà nelle prossime puntate di Tradimento in onda nei prossimi giorni in televisione? Le anticipazioni raccontano che Mualla convincerà Kahraman a non partire per l’Argentina, dicendogli che Can non è figlio di Behram. La donna chiederà a suo nipote di aiutarla a ritrovare Oylum. Nel frattempo, Yesim incontrerà il suo primo cliente, mentre Ilknur tenterà invano di ricattare Tarik con un video compromettente. Infine Serra querelerà Tolga, che verrà arrestato per aver provocato una caduta ai danni di Selin, mentre Sezai porterà Hakan a casa di Guzide per farlo vivere lì temporaneamente.