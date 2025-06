Tradimento si ferma dal 30 giugno, pubblico furioso: “Non è giusto”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tradimento è tra le serie tv più apprezzate dagli italiani. In onda da oltre un anno sui teleschermi di Canale 5, ha registrato importanti dati di ascolto grazie alle vicende di Guzide interpretata dall’attrice Vahide Percin. Nonostante il grande successo ottenuto in Italia, la dizi turca subirà un cambio di programmazione che ha scatenato il malcontento da parte dei fan. In particolare, Tradimento rimarrà sospeso dal lunedì 30 giugno fino a settembre. Una decisione che ha scatenato la reazione furiosa da parte del popolo della rete. Un utente su X, il vecchio Twitter ha scritto le seguenti parole: “Non è giusto” mentre un altro “Siamo stufi di tutti questi cambi di programmazione. Non ci si capisce più niente”.

Forbidden Fruit prende il posto di Tradimento

Con la sospensione di Tradimento fino a settembre, Mediaset ha già annunciato quale serie tv prenderà il suo posto. Si tratta di Forbidden Fruit, che vedrà protagoniste due sorelle molto unite ma molto diverse tra di loro. Le anticipazioni rivelano che la vita di Yildiz prenderà una piega sorprendente quando farà la conoscenza di Ender. La donna deciderà di lasciare il coniuge anche se non vorrà perdere la posizione economica raggiunta ad Instabul. Infatti, vorrebbe massimizzare il denaro ottenuto dal divorzio grazie ad un piano. Nel frattempo, la sorella Zeynep inizierà a lavorare nello studio di un socio di Halit e per questo sarà coinvolto in una serie di eventi che cambieranno il corso della sua vita.